(ANSA) – CAGLIARI, 09 DIC – Curva dei contagi stabile in

Sardegna e pressione sugli ospedali in calo, anche se l’isola

rimane sopra la soglia critica per le intensive. Secondo

l’ultimo rapporto dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari

regionali (Agenas), rispetto al limite del 30% stabilito dal

ministero della Sanità, la percentuale dell’occupazione dei

posti letto in terapia intensiva è al 34%. Si tratta del valore

più

basso registrato nelle ultime tre settimane nell’Isola.Stabile, invece, al 37%, l’occupazione dei posti nelle nonintensive. In questo caso la Sardegna è sotto la soglia criticadel 40%.Quanti ai dati, l’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisiregionale conta 253 (+27) nuovi positivi: salgono così a 25.031i contagi complessivamente accertati dall’inizio dell’emergenza.Si registrano anche sei decessi (549 in tutto). Aumentano iguariti: + 393, a cui bisogna aggiungere altri 114 guariticlinicamente. Cinque in più i ricoveri nei reparti non intensiviper un totale di 621 , scendono invece a 61 i ricoveri inintensiva.Di nuovo critica la situazione all’ospedale San Martino diOristano. Oggi è stato richiuso il Pronto soccorso, riapertosolo la scorsa settimana dopo uno stop di 40 giorni. Sono statiinfatti accertati due casi di positività nell’area cosiddetta ‘pulita’. Di qui l’interruzione temporanea del servizio perconsentire la sanificazione dei locali. Nel fratrempo, procedela trasformazione di Medicina in reparto Covid: già pronti 20dei 45 posti letto previsti, mentre i pazienti negativi vengonoprogressivamente trasferiti in altri ospedali della provincia.Al San Martino di Oristano sono destinati anche i positiviattualmente ricoverati all’ospedale di Bosa, che diventeràpresidio no-Covid.Infine, oggi prima riunione operativa tra il commissariostraordinario dell’Ats-Ares Massimo Temussi, l’assessore dellaSanitaà Mario Nieddu e il virologo Andrea Crisanti sulloscreening di massa con test rapidi antigenici che partirà intutta l’Isola tra Natale e Capodanno per concludersi entro il 20gennaio prossimo. Nodi da sciogliere: logistica, punti disomministrazione, tempi e personale (ANSA).

Fonte Ansa.it

