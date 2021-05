(ANSA) – CAGLIARI, 05 MAG – La Procura di Cagliari ha aperto

un’inchiesta sui cosiddetti ‘furbetti’ del vaccino anti-Covd. La

Guardia di Finanza, su ordine del pm Giangacomo Pilia, ha

acquisito nel quartier generale dell’Azienda per la tutela della

salute (Ats) tutta la documentazione sui sieri, e le persone a

cui sono stati inoculati, per capire se ci siano stati abusi e

corsie preferenziali nella somministrazione rispetto a quanto

previsto dai protocolli nazionali.

Un’inchiesta simile a quella di recente deflagrata con gli

avvisi di garanzia a medici e infermieri da parte della Procura

dì Oristano. Oltre all’acquisizione dei documenti, è stata

ascoltato nei giorni scorsi anche Massimo Temussi, commissario

straordinario dell’Ats. A far scattare le indagini, delegate

alla Finanza e ai carabinieri del Nas, sono stati alcuni esposti

sui “salta fila”, persone che sarebbero state vaccinate in

anticipo rispetto agli anziani e alle categorie a rischio.

L’inchiesta della Procura di Cagliari riguarda le

somministrazioni effettuate a Cagliari, nei distretti sanitari

del Campidano, Sulcis, Medio Campidano, l’intera fascia

meridionale dell’Isola.

A proposito di vaccini, ammonta a 545.676 il totale delle dosi

somministrate in Sardegna dall’inizio della campagna vaccinale,

l’82,7% delle 659.940 attualmente disponibili, consegnate alla

Regione dalla struttura commissariale.

Per quanto riguarda i nuovi contagi, invece, il numero resta

ancora sopra 100: nell’aggiornamento quotidiano dell’Unità di

crisi regionale sono stati rilevati 166 nuovi casi contro i 104

di ieri. Complessivamente sono 55.146 i positivi accertati

nell’Isola dall’inizio dell’emergenza. In totale sono stati

eseguiti 1.201.710 tamponi, con un incremento di 3.564 test

rispetto al dato precedente. Il tasso di positività sale dal 3,5

al 4,6%.

Si registrano anche cinque nuovi decessi (1.403 in tutto), ma

diminuiscono i ricoveri in ospedale. Sono 338 (-16) i pazienti

attualmente in reparti non intensivi, 46 (-1) quelli in terapia

intensiva. (ANSA).



Fonte Ansa.it

