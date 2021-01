(ANSA) – CAGLIARI, 11 GEN – Mentre la Sardegna fa registrare

un balzo in avanti nella corsa alle vaccinazioni e ora è sesta

tra le regioni virtuose con l’81,2% delle dosi del vaccino

Pfizer inoculate – la media nazionale è erma al 70% -in

Ogliastra oggi è partita la fase due dello screening di massa

avviato dalla Regione nei 23 comuni del territorio per la

verifica e

il successivo isolamento dei cittadini positivi alCovid-19. Accompagnato dall’assessore della Sanità Mario Nieddue dal commissario di Ats-Ares Massimo Temussi, è arrivatostamattina a Lanusei anche Andrea Crisanti, il microbiologo eordinario dell’Università di Padova ‘regista’ della campagna “Sardi e sicuri”.“La campagna di screening che estenderemo dall’Ogliastra atutti i territori dell’Isola, più le vaccinazioni, avranno uneffetto sinergico importantissimo – ha chiarito l’esperto – cheporterà a delineare un quadro più completo per la popolazione,liberando la Sardegna dal virus. La campagna sta andandobenissimo, abbiamo avuto un’adesione al primo screening dell’80%della popolazione, una cifra al di sopra delle aspettative”. Nelfrattempo, però, si registra la protesta dei cittadini diUssassai, che hanno attuato lo “sciopero” dei test con unflash-mob davanti all’ingresso della palestra comunale per lamancata nomina del medico di famiglia, assente nel paese da treanni.Sul fronte contagi, salgono a 34.025 i casi di positivitàcomplessivamente accertati dall’inizio dell’emergenza:nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sonostati rilevati 231 nuovi contagi. E si registrano anche ottodecessi (836 in tutto). In totale sono stati eseguiti 510.361tamponi, con un incremento di 2.431 test. Ospedali ancora sottopressione: i pazienti attualmente ricoverati in reparti nonintensivi sono 517 (+10), 48 (+1) quelli in terapia intensiva.Le persone in isolamento domiciliare sono invece 16.692. Il datoprogressivo dei casi positivi comprende 15.560 (+189) pazientiguariti, più altri 372 guariti clinicamente. (ANSA).

Fonte Ansa.it

