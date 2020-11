(ANSA) – CAGLIARI, 16 NOV – La curva dei contagi non accenna

a calare in Sardegna e tiene sempre banco la situazione di

emergenza che vivono gli ospedali, da nord a sud dell’isola. Al

Santissima Annunziata di Sassari è apparso un mega striscione, “Contu vergognati, dimettiti”, per contestare il direttore

sanitario dell’Azienda ospedaliera universitaria, Bruno Contu. A

Nuoro dopo i sindaci che hanno protestato ieri davanti

all’ospedale

San Francesco, scendono ancora in piazza mercoledì18 i malati oncologici: denunciano lo stop alle terapie dopo iltrasferimento del loro reparto al terzo piano per fare spazio aidegenti Covid. Su questo arriva oggi la rassicurazione delcommissario Ats-Ares Massimo Temussi: confermate le 20postazione di chemioterapia “per erogare, così, lo stesso numerodi terapie di prima per tutti i pazienti”.Intanto Anci Sardegna e Cal chiedono al governatore ChristianSolinas e all’assessore della Sanità Mario Nieddu quanto primaun protocollo d’intesa Regione-medici di famiglia con dueobiettivi: un più efficace tracciamento dei contatti deipositivi attraverso test antigenici rapidi che dovrannoeffettuare gli stessi medici di base, e una più velocecomunicazione ai sindaci in quanto autorità sanitaria locale.Sul fronte dati, nelle ultime 24 ore si registrano inSardegna 411 nuovi contagi (323 rilevati attraverso attività discreening e 88 da sospetto diagnostico) e 6 vittime (328 intutto); 2.350 i tamponi eseguiti. Resta invariato il numero deipazienti (510) attualmente ricoverati in ospedale in reparti nonintensivi, mentre sono 63 (+3) i pazienti in terapia intensiva.Le persone in isolamento domiciliare sono 9.881.Situazione complicata soprattutto a Sassari, dove il sindacoNanni Campus parla di un Natale a rischio. A fronte delle oltre90 sanzioni comminate in città nel weekend, annuncia piùcontrolli e minaccia ulteriori restrizioni. “Sarebbe unasconfitta per tutti, anche perché – spiega – una chiusura decisada un sindaco non prevede ristori. Ma dovremo agire se i cattivicomportamenti continuassero a impedire il calo dei positivi inrapporto ai tamponi eseguiti”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

