(ANSA) – CAGLIARI, 02 NOV – Superati i 10mila casi Covid in

Sardegna dall’inizio della pandemia con gli ultimi 324 positivi

accertati, mentre si registra una nuova vittima, un uomo di 58

anni residente in provincia di Oristano, che fa salire il numero

totale dei decessi a 235. A Nuoro, intanto, esplode un focolaio

nella casa protetta per anziani di via Trieste, dove sono

risultati positivi al virus 17 ospiti sui 20 attualmente

presenti nella struttura. E nel nord Sardegna il contagio ha

colpito anche il responsabile dell’Unità di cirisi, Marcello

Acciaro, da oggi ricoverato a Sassari.



