(ANSA) – VENEZIA, 22 OTT – Secondo giorno di contagi

ampiamente sopra quota 1.000 in Veneto, dove i numeri dei casi

Covid fanno impallidire i bollettini della prima ondata. Un

balzo di 1.325 positivi in 24 ore – ieri erano stati 1.422 – che

conferma la velocità con la quale il virus a ripreso a correre

nella ‘regione dei tamponi’. Il Veneto – ha illustrato il

presidente Luca Zaia – ne ha effettuati dall’inizio

dell’epidemia 2.192.000, ai quali si aggiungono 1.500.000 test

rapidi. Ma anche il contact tracing, con questi numeri – ha

ammesso Zaia – inizia ad avere grandi difficoltà. “”Quando si

hanno 1.325 contagiati in 24 ore – ha detto il governatore –

significa che questi generano 20.000 contatti. Ai cittadini va

detto che oltre un certo limite non si va. In tempo di guerra

non puoi andare al pronto soccorso, dopo il bombardamento della

città, e pretendere che ti facciano il triage”.

E’ in crescita anche il numero delle vittime:, 19 da ieri,

per un dato complessivo di 2.301 morti. Mentre la regione si

appresta ad abbattere la soglia psicologica dei 40.000 positivi

(sono oggi 39.590). c’è un altro dato preoccupante per il

sistema sanitario: la crescita dei ricoveri negli ospedali, 588

pazienti (+64), me restano ferme al livello di ieri le terapie

intensive (66), distanti dalla quota 150 malati Covid che

farebbe scattare la ‘fase 3’ del piano di sanità pubblica.

Zaia è tornato a sottolineare che davanti a se’ il Veneto

non ha il lockdow. Però una stretta ulteriore ci sarà, e

riguarderà gli obblighi legati alla mascherina. “Entro lunedi –

ha spiegato – farò un’ordinanza con maggiori restrizioni, che

non prevedrà il lockdown, ne’ sarà preclusiva alle attività, ma

riguarderà assembramenti e cose analoghe”. (ANSA).



