(ANSA) – VENEZIA, 07 GIU – Il Veneto entra in zona bianca, promosso da dati epidemiologici in continuo miglioramento, e le

città riassaporano una quasi-normalità. Ripartono tutte le

attività economiche, compresi i pachi tematici, e le piscine, e

a Venezia il Casinò. Bar, pub e ristoranti hanno ora regole meno

rigide per i posti occupati ai tavoli all’interno (massimo 6) e

soprattutto non c’è più il limite del coprifuoco da rispettare.

Ripartono le iniziative legate al turismo, e tra queste anche

uno dei settori più penalizzati dai lockdown: quello legato

all’industria dei matrimoni. Proprio in quest’ottica è arrivato

un annuncio da parte del governatore Luca Zaia. Chi ha avuto

l’invito a partecipare a cerimonie di nozze potrà vaccinarsi

subito. “Chi ha la ‘partecipazione’ – ha detto – avrà un canale

preferenziale per fare subito l’inoculazione. Salta la fila.

Dovrà andare al centro vaccinale con la partecipazione”. Novità

anche per gli over 60, che potranno recarsi senza ‘appuntamento

con accesso diretto, ai centri vaccinali. Ci sono 70mila dosi

disponibili dii Johnson & Johnson. La macchina dei vaccini

prosegue a ritmo sostenuto. Nelle ultime 24 ore sono state

37.127 le dosi somministrate nei vari hub e sedi sanitarie della

regione, per un totale dall’inizio della campagna di 3.065.632.

Il ciclo vaccinale è stato completato da 986.945 persone., il

20,2% della popolazione residente, mentre 2.054.697 hanno

ricevuto almeno una dose. I numeri dei nuovi casi Covid sono

ancora in discesa. Nelle ultime 24 ore il Veneto ha registrato 38 nuovi positivi al virus e un solo decesso. Il totale degli

infetti dall’inizio dell’epidemia sale a 424.040, quello delle

vittime a 11.581. Pian piano si svuotano i reparti Covid degli

ospedali. Complessivamente sono 571 (-5) i pazienti ricoverati,

dei quali 506 (-4) nelle aree mediche, e 65 (-1) in terapia

intensiva. (ANSA).



Fonte Ansa.it