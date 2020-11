(ANSA) – CAGLIARI, 09 NOV – Già in prima linea con la

campagna di screening sierologici (si è arrivati a quota 3mila e

657) , i medici militari sono ora pronti per incrementare la

capacità giornaliera di effettuare tamponi in Sardegna. Da

domani i sanitari dell’Esercito saranno impegnati a Isili

(previsti oltre 500 test) per poi coprire Cagliari, Sassari,

Nuoro e Oristano. A disposizione ci sono almeno

70 persone, tramedici, infermieri, operatori sanitari militari e personale disupporto. A breve sarà anche operativo il laboratorio deldipartimento militare per processare i tamponi molecolari.Nel frattempo, dalla rimodulazione della delibera che haportato a 1.006 i nuovi posti letto per pazienti Covid, 552 diprossima attivazione progressiva, emerge il coinvolgimento anchedei piccoli ospedali. Così, 40 posti di degenza ordinaria e unodi terapia intensiva sono previsti a Bosa, 41 (uno di intensiva)a Isili, e sempre 41 (uno di intensiva) a Muravera. Per Ghilarzaè invece prevista l’attivazione di 60 posti di degenza ordinariae 6 di intensiva, per Iglesias 25 di degenza ordinaria, 4 disubintensiva e 4 di intensiva.Giornata nera sul fronte decessi: 13 le vittime registratenelle ultime 24 ore dall’Unità di crisi regionale, noveresidenti nel nord Sardegna, due nella Città Metropolitana diCagliari e due rispettivamente nelle province di Nuoro e sudSardegna. Si tratta di sette donne e sei uomini, avevano un’etàcompresa fra i 53 e i 94 anni. In calo invece i contagi: 327contro i 424 di ieri. Cresce la pressione sugli ospedali: 408(+8) i pazienti ricoverati in reparti non intensivi, 58 (+3)quelli in intensiva.Da Sassari arriva l’allarme del sindaco Nanni Campus. “Inrapporto ai tamponi effettuati – spiega – la percentuale dipostivi è superiore al 20%, come nelle zone rosse dove ècompresa fra il 20 e il 30%”. Secondo i dati forniti dal primocittadino, sono 193 le persone ricoverate negli ospedali diSassari, di cui 15 in terapia intensiva e 21 in Pronto soccorso.Criticità anche ad Arzachena, dove il numero dei positivi è piùche raddoppiato in 5 giorni, passando da 37 a 81. Il sindacoRoberto Ragnedda ha così deciso di prolungare per altre duesettimane la chiusura di tutte le scuole. (ANSA).

Fonte Ansa.it

