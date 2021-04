(ANSA) – CAGLIARI, 26 APR – E’ iniziata la terza settimana in

zona rossa per la Sardegna. E l’assessore della Sanità Mario

Nieddu ribadisce: “Abbiamo 119 contagi ogni 100mila abitanti, un

dato al di sotto della media del Paese. Veniamo puniti quando

siamo ormai fuori dal pericolo. E’ paradossale con i numeri che

abbiamo essere rossi. Secondo me il sistema delle zone funziona

male. Siamo in rosso con i numeri migliori della maggior parte

delle regioni in giallo”.

Intanto nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale

sono stati rilevati 135 nuovi contagi contro i 290 di ieri, ma

si contano altri 11 morti (1.363 in tutto). Complessivamente

dall’inizio dell’emergenza salgono a 53.590 i casi di positività

nell’Isola.

In totale sono stati eseguiti 1.171.672 tamponi, con un

incremento di 2.112 test rispetto al dato precedente, con un

tasso di positività del 6,3%. Migliora la situazione negli

ospedali: sono 362 (-4) i pazienti ricoverati in reparti non

intensivi, 47 (-1) quelli in intensiva.

Sul fronte vaccini, la campagna di somministrazione ha subito

ieri un rallentamento. Solo 4.148 le persone vaccinate, un calo

dovuto non solo al fatto che ieri era domenica ma soprattutto

alla chiusura, per tutto il giorno, dell’hub di Sassari alla

Promocamera per mancanza di vaccini.

Ma oggi sono arrivate oggi in Sardegna 3.600 dosi di AstraZeneca

e 6.500 di Moderna e in settimana sono attese altre 60mila dosi

di Pfizer. Salgono comunque a 461.357 le dosi inoculate in

Sardegna, a fronte delle 521.650 consegnate sinora alla Regione,

con una percentuale dell’ 88,4%(la media italiana è dell’89,3)%.

E questa mattina a Cagliari si è tenuta una manifestazione sotto

il Consiglio regionale, del comparto “Wedding”: 17mila addetti

in Sardegna, dai fotografi ai ristoratori, sono fermi a causa

del Covid. Hanno pacificamente sventolato rose bianche e rosse.

E con rabbia hanno urlato: “Basta, ora vogliamo lavorare. Tranne

due mesi estivi siamo fermi da 14 mesi. Sono coinvolte circa

trenta tipologie di lavoratori”, ha detto una manifestante.

(ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram