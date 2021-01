(di Luigi Putignano) (ANSA) – TRIESTE, 23 GEN – I dati della settimana appena

trascorsa, secondo gli open data messi a disposizione dal

Dipartimento della Protezione civile nazionale, indicano che in

Friuli Venezia Giulia c’è stato un incremento dei decessi del

6,6%, con il numero di morti passato dai 2.092 totali registrati

fino al 17 gennaio ai 2.230 odierni, 138 in più. Oggi sono stati

registrati 22

decessi, mentre altri 2 sono stati registrati oggima sono avvenuti tra il 14 dicembre e il 27 dicembre.Come si evince ancora dagli open data, dal 17 gennaio a oggi inregione gli attualmente positivi sono calati di 840 unità,passando da 12.738 agli odierni 11.898 (la scorsa settimanaerano aumentati di 98 unità). Oggi sono state registrate 679nuove positività.Stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapiaintensiva negli ospedali del Fvg: 63 unità, gli stessi delloscorso 17 gennaio.Calano, invece, i ricoveri in area medica: i pazienti consintomi sono passati dai 677 di domenica scorsa agli attuali 672(0,7%). Continua a crescere il numero di dimissioni e/oguarigioni: 3.769 dal 17 gennaio a oggi. Dall’inizio dell’epidemia, in Friuli Venezia Giulia sono statirilevati 63.833 casi di Covid 19. Le persone guarite sono49.705, sono stati processati 1.087.567 test (di cui 50.883questa settimana, con una media giornaliera di 7.269), su397.725 casi singolarmente testati. (ANSA).

