I casi di psicosi sono aumentati negli ultimi due anni in Inghilterra poiché un numero crescente di persone sperimenta allucinazioni e pensieri deliranti in mezzo allo stress della pandemia di Covid-19.

C’è stato un aumento del 29% del numero di persone indirizzate ai servizi di salute mentale per il loro primo sospetto episodio di psicosi tra aprile 2019 e aprile 2021, mostrano i dati del NHS .

L’aumento è continuato per tutta la primavera, con 9.460 riferiti a maggio 2021, in crescita del 26% rispetto ai 7.520 di maggio 2019.

L’ente benefico Rethink Mental Illness sta esortando il governo a investire di più nell’intervento precoce per la psicosi per prevenire un ulteriore deterioramento della salute mentale delle persone da cui potrebbero volerci anni per riprendersi.

Dice che le statistiche forniscono alcune delle prime prove concrete per indicare i livelli significativi di disagio sperimentati nella popolazione durante la pandemia.

Uno studio all’inizio di questo mese ha rilevato che l’ansia e la depressione in tutto il mondo sono aumentate drasticamente nel 2020, con circa 76 milioni di casi in più di ansia e 53 milioni di casi in più di disturbo depressivo maggiore rispetto a quanto ci si sarebbe aspettato se il Covid non avesse colpito. Donne e giovani sono stati colpiti in modo sproporzionato, hanno detto i ricercatori.

“Questi numeri alle stelle di sospetti primi episodi di psicosi sono motivo di allarme. Ora siamo ben oltre i primi profondi shock di questa crisi, ed è profondamente preoccupante che il numero di rinvii rimanga così alto. Poiché le prime manifestazioni di psicosi si verificano in genere nei giovani adulti, questo forte aumento solleva ulteriori preoccupazioni sulle pressioni che le giovani generazioni hanno dovuto affrontare durante la pandemia.

“La pandemia ha avuto un effetto rivoluzionario sulla nostra salute mentale e richiede una risposta rivoluzionaria. Fondi aggiuntivi dedicati per la salute mentale e l’assistenza sociale devono andare ai servizi di prima linea per aiutare a soddisfare la nuova domanda, altrimenti migliaia di persone potrebbero sostenere un costo catastrofico”…continua su