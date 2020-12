(ANSA) – BOLOGNA, 17 DIC – Sono in totale quasi 700 gli anni

di reclusione inflitti dalla Corte d’Appello di Bologna per i

118 imputati del maxiprocesso ‘Aemilia’, contro la ‘ndrangheta

in Emilia-Romagna. La procura generale aveva chiesto pene per

circa mille anni. I condannati sono stati 91, mentre ci sono

state 27 tra assoluzioni, proscioglimenti e prescrizioni.

Condanna a due anni confermata per Vincenzo Iaquinta,



Advertisements