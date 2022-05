“Li chiamano vaccini, ma non sono vaccini”. La dottoressa Alessandra Chiavegatti, (già magistrato giudicante in servizio presso la Procura della Repubblica di Bergamo) ed oggi al TRIBUNALE DEI MINORI, lancia un appello a tutti i Magistrati onesti affinché facciano la cosa giusta.

