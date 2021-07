(ANSA) – MILANO, 09 LUG – Il gip di Milano ha archiviato

un’accusa di finanziamento illecito per 31mila euro che era

contestata all’ex europarlamentare di FI Lara Comi e

all’industriale bresciano titolare della Omr holding e

presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti. Lo rende

noto il legale dell’ex eurodeputata, l’avvocato Gian Piero

Biancolella. La Procura milanese aveva stralciato mesi fa questa

imputazione per la richiesta di archiviazione.

Comi, si legge in una nota, “ha appreso con soddisfazione che

l’accusa di aver ricevuto finanziamenti illeciti disposti dal

presidente Bonometti è stata archiviata”. Per Comi è in corso,

invece, l’udienza preliminare per accuse di corruzione, truffa

al Parlamento europeo e false fatture legate ad altre vicende

nell’inchiesta milanese cosiddetta ‘mensa dei poveri’, nella

quale sono imputate in totale oltre 100 persone. E’ caduta ora

l’accusa per lei e per l’industriale, non coinvolto in altre

imputazioni dell’indagine, di finanziamento illecito.

“Ieri l’avvocato Gian Piero Biancolella difensore della

dottoressa Comi – si legge nel comunicato – nell’ambito

dell’udienza preliminare ha illustrato i motivi ed i documenti

che consentono pur in presenza dei limiti di valutazione del

giudice dell’udienza preliminare, che questi pronunci sentenza

di non luogo a procedere”. In particolare, la difesa ha

sottolineato “le molteplici contraddizioni intrinseche che si

rinvengono nelle dichiarazioni di chi l’ha accusata, contrastate

anche da documenti e che documentalmente è stata anche provata

l’insussistenza di tutti gli addebiti mossi”. (ANSA).



Fonte Ansa.it