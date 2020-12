(ANSA) – AREZZO, 07 DIC – Niente cibo e anche le medicine:

Gioconda, paziente Covid di 73 anni, dopo 40 giorni di ospedale

ad Arezzo, dove è stata anche intubata sei giorni e ha portato

il casco per la respirazione, aveva deciso che non valeva più la

pena di continuare. Il personale sanitario ha però deciso di

portare il suo letto davanti alla finestra per consentirle di



