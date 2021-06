(ANSA) – BRESCIA, 30 GIU – Due fratelli di Rovato, nel Bresciano, sono stati arrestati con l’accusa di tentato omicidio. Hanno 20 e 15 anni. Sono ritenuti responsabili di aver accoltellato altri due giovani di 16 e 20 anni la sera del 5 giugno scorso a Iseo. Gli aggressori avrebbero raggiunto la località turistica lacustre, a bordo della vettura del padre, dopo che la settimana precedente avevano avuto un litigio con le vittime. Le lesioni cagionate nei confronti della vittima più giovane, che è stata giudicata guaribile con 20 giorni di prognosi, non si è rivelata fatale perché il fendente scagliato con coltello a scatto si è fermato a pochi centimetri dal cuore, mentre un altro colpo gli ha causato una lesione muscolare ad un braccio che ha richiesto l’intervento chirurgico. L’altra vittima, invece, è stata ferita superficialmente a un braccio nel tentativo di difendere l’amico. (ANSA).

in

by

Arrestati due fratelli nel Bresciano per tentato omicidio

Corriere Quotidiano – Giornale nazionale di informazione online | Testata giornalistica n° 53 del 4/3/2015 registrata presso il Tribunale di Milano – N. Iscrizione al ROC: 25434 | Direzione e Redazione – info@corrierequotidiano.it | Tutti i diritti sono riservati | Concessionaria per la Pubblicità Pubbli1 – Direzione Pubblicità: Pubbli1 – Informativa Privacy – Informativa Cookies | Testata giornalistica iscritta al Registro Trasparenza del MISE e al Registro Europeo della Trasparenza al n. 512674425996-30 - Developed by Net pc solution - Adriano Giallongo

Accetto

Come indicato nella cookie policy, noi e alcuni partner selezionati nonché gli intermediari del mercato pubblicitario facciamo uso di tecnologie, quali i cookie, per raccogliere ed elaborare dati personali dai dispositivi (ad esempio l'indirizzo IP, tracciamenti precisi dei dispositivi e della posizione geografica), al fine di garantire le funzionalità tecniche, mostrarti pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le nostre audience e migliorare i nostri prodotti e servizi. Privacy and Cookie Policy