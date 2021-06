Assalto a un mezzo portavalori sull’autostrada A1 tra Modena e Bologna, in particolare all’altezza del km 178 direzione Sud, in territorio Modenese nei pressi di Castelfranco. A quanto si apprende i banditi avrebbero messo dei chiodi sull’asfalto e sbarrato la strada. Sarebbero stati sparati colpi d’arma da fuoco e c’è un mezzo in fiamme. La Polizia Stradale e i mezzi di soccorso sono sul posto. Non è chiaro se ci siano feriti.



Fonte Ansa.it