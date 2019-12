(ANSA) – WASHINGTON, 31 DIC – Gli Stati Uniti invieranno ulteriori forze in Iraq per difendere il personale dell’ambasciata Usa a Baghdad: lo ha affermato il capo del Pentagono Mark Esper, mentre centinaia di manifestanti iracheni filo-iraniani continuano a presidiare l’esterno della sede diplomatica. “Gli Usa hanno preso misure adeguate di protezione per assicurare la sicurezza dei cittadini, dei militari e del personale diplomatico americani”, ha detto il segretario alla difesa, chiedendo al governo iracheno di adempiere alle sue responsabilità internazionali. La protesta è scoppiata dopo gli attacchi aerei statunitensi in Iraq di domenica scorsa, sferrati a loro volta in reazione ad un lancio di missili condotto dalle milizie sciite irachene filo-Teheran contro una base con dei militari americani a Kirkuk. Nell’attacco era rimasto ucciso un contractor statunitense ed erano rimasti feriti alcuni dipendenti della base e agenti della sicurezza irachena.



Fonte

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram