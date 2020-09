(ANSA) – GIOIA TAURO, 12 SET – Tre vigili urbani del Comune

di Gioia Tauro sono stati posti agli arresti domiciliari e ad

altri 4 hanno ricevuto la misura del divieto di dimora – stesso

provvedimento preso per 2 bibliotecari – nell’ambito di

un’inchiesta contro l’assenteismo coordinata dalla Procura della

Repubblica di Palmi e condotta dai finanzieri del Nucleo mobile

della Compagnia di Palmi. I nove sono indagati per assenteismo e

peculato d’uso. L’inchiesta, che ha riguardato il periodo

settembre-dicembre 2019, ha preso il via da una denuncia

presentata dall’allora comandante della Polizia locale Michele

Bruzzese, che qualche mese dopo si è dimesso dall’incarico, in

relazione a reiterate ipotesi di assenteismo da parte di alcuni

suoi collaboratori. Tra gli indagati figura il nuovo comandante

della Polizia locale, Santo Vardé, posto ai domiciliari insieme

ai vigili Andrea Rotondo e Giuseppe Pilé. Dalle indagini,

dirette dal procuratore di Palmi Ottavio Sferlazza e coordinate

dal pm Davide Lucisano, sarebbe emerso che i vigili, pur

attestando

regolarmente la loro presenza in servizio, spesso si assentavano

dal posto di lavoro in maniera del tutto ingiustificata, anche

utilizzando impropriamente le auto di servizio, per dedicarsi

alle più disparate esigenze di carattere personale e familiare.

In un caso i finanzieri hanno accertato che una vigilessa, oltre

a recarsi senza motivo con l’auto del Corpo fuori dal territorio

di competenza, aveva portato con sé l’arma di servizio in

violazione della legge. Analoghi comportamenti sono stati

accertati anche nei confronti di due bibliotecari i quali, dopo

aver attestato la presenza in servizio, lasciavano il posto di

lavoro non consentendo la fruibilità della biblioteca alla

collettività. (ANSA).



