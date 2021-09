(ANSA) – ROMA, 08 SET – “Tra domani e dopodomani

raggiungeremo l’80 per cento” di popolazione over12 vaccinata

con doppia dose, “ma non ci fermiamo. L’obiettivo è il 90%

poiché la variante Delta una maggiore capacità di replicarsi”. A

dirlo all’ANSA l’assessore regionale alla Sanità, Alessio

D’Amato. “Raggiunto questo obiettivo ambizioso il Lazio potrebbe

essere un modello come la Danimarca – ha aggiunto D’Amato -.

Attualmente siamo la prima regione per copertura vaccinale e per

le cure monoclonali”. (ANSA).



Fonte Ansa.it