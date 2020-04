In questo momento difficile a causa dell’emergenza sanitaria del Covid-19, Assomilitari per fronteggiare questo periodo altamente stressante e doloroso vissuto dai cittadini, ha messo in campo varie attività. Una di queste verte sulla potenzialità che possiede la “musica” di donare serenità e benessere psico-fisico.

Proprio in questa ottica lancia un video “motivazionale” prodotto ed interpretato dai soci di Assomilitari, che sono anche appartenenti alle Forze Armate italiane, nello specifico all’Esercito Italiano.

Il brano “Piove” presente nel video è stato scritto dal C.le Magg. Ca. Sc. Remo Elia in collaborazione con Luca Sala, cantato dal C.le Magg. Alfonso Minzulli e prodotto in collaborazione con la Ed. Musicali A. Ferrieri.

Il Presidente Assomilitari, Maresciallo Carlo Chiariglione commenta: « Quando abbiamo proposto loro questo progetto finalizzato al benessere della popolazione italiana, tutti hanno da subito espresso assoluto e totale impegno. Per tutti i partecipanti al progetto, aver la possibilità di aiutare il prossimo, “l’ultimo” parafrasando San Francesco d’Assisi patrono di Assomilitari, è stato un atto dovuto per umana etica e altruismo e militare professionalità . Considerateci una sincera e disinteressata risorsa per qualsiasi necessità, nessuno rimane indietro».

Con il video, per la regia e montaggio del C.le Magg. Sc. Francesco Paolo Vella, Assomilitari vuole ringraziare tutto il personale civile o militare che, vestendo una qualsiasi uniforme o divisa, sta giorno dopo giorno dedicando tutto se stesso al prossimo, arrivando, in alcuni casi, anche a morire per compiere il proprio servizio. Ma non solo. Esorta la popolazione a non mollare perchè tutto finirà facendo tornare il “sole”.

La Redazione

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram