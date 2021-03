(ANSA) – TORINO, 15 MAR – I carabinieri del Nas, su

disposizione della Procura di Biella, stanno sequestrando le

dosi del lotto AstraZeneca che l’Unità di crisi della Regione

Piemonte ha sospeso ieri dopo la morte del professore di

clarinetto Sandro Tognatti. Le indagini, coordinate dal

procuratore Teresa Angela Camelio e dirette dal sostituto

procuratore Paola Francesca Ranieri, ipotizzano l’omicidio

colposo a carico di ignoti.

“Sebbene

allo stato non vi sia alcuna evidenza scientificache permetta di stabilire con certezza la sussistenza di fattoricausali o concausali tra la somministrazione della dose e ildecesso di Sandro Tognatti, la concomitanza temporale,unitamente all’assenza di patologie pregresse o in essere ‘gravi’, non si può escludere la sussistenza di nesso eziologicotra i due fenomeni e la conseguente ipotesi di un delitto”,osserva il procuratore Teresa Angela Camelio. “L’accertamentorichiede necessariamente un’autopsia che stabilisca le cause deldecesso – aggiunge – In attesa degli esiti dell’esamenecroscopico, seppur accelerato a fronte della gravità delfenomeno, è stato perciò disposto il blocco della prosecuzionedelle relative somministrazioni dello stesso lotto sull’interoterritorio nazionale onde evitare ulteriori conseguenze lesive omortali finché non si raggiunge completa certezza in ordine deimotivi del decesso del cossatese”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

