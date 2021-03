(ANSA) – PALMANOVA, 20 MAR – “Le iniziali disdette del

vaccino AstraZeneca andranno tutte recuperate, tornando così al

passo con le previsioni iniziali programmate prima del

temporaneo blocco delle inoculazioni”. A darne notizia è il

vicegovernatore con delega alla Salute Fvg Riccardo Riccardi, al

termine dell’incontro con l’unità di crisi che si sta occupando

della campagna vaccinale in Fvg.

“Il gruppo di lavoro – spiega Riccardi

Advertisements

– ha riallineato leagende nel periodo tra 19 marzo e 16 aprile”, e, dopo disdetteintorno al 30 per cento, “oggi è stata rivista l’interaprogrammazione delle inoculazioni fino al 16 di aprile”, dataentro la quale saranno vaccinate circa 7 mila persone conAstraZeneca.Per Riccardi, “dal confronto con le altre Regioni, ilfenomeno evidenziato in Friuli Venezia Giulia è in linea conquanto è accaduto nel resto del Paese. Ciò quindi ci fa essereottimisti rispetto alle preoccupazioni emerse nel corso dellasettimana. Al momento – conclude – probabilmente anche graziealle prese di posizione importanti emerse in questi ultimigiorni, a partire da quella del presidente del Consiglio, nonc’è alcun tracollo”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram