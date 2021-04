Il sistema di rilevazione Audiweb è partito sulla base del processo di adeguamento già annunciato, rispettando la pianificazione predefinita per la produzione dei dati dell’audience online e la distribuzione dei dati di gennaio 2021 agli operatori professionali, avvenuta lo scorso mese di marzo. Contestualmente all’approvazione del processo di adeguamento della ricerca Audiweb e all’avvio della produzione dei dati all’inizio della seconda metà di febbraio – spiega una nota – è partita la campagna di sottoscrizione al sistema di rilevazione. La campagna di adesioni da parte dei Publisher e dei Centri Media – cntinua la nota – sta procedendo come da previsioni e, una volta ultimata, consentirà di rappresentare il totale dei consumi dell’Internet in Italia. La consueta pubblicazione sul sito Audiweb dei dati di scenario e del documento di sintesi con i dati dell’audience online nel giorno medio degli operatori aderenti al servizio di rilevazione riprenderà appena sarà conclusa la campagna di sottoscrizione, contestualmente con la pubblicazione dei dati di febbraio 2021, entro il mese di aprile, così da garantire una completa rappresentazione del mercato online.

