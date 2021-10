(ANSA) – MILANO, 25 OTT – Per la morte di un venticinquenne,

travolto e ucciso da un’auto in sella al suo motorino, due anni

fa a Milano, ora rischia il processo per cooperazione colposa

nell’omicidio stradale il proprietario di una vettura in sosta.

Il ragazzo era stato investito da un’auto passata con il

rosso il cui conducente è ora deceduto e finì contro una

macchina parcheggiata dove non doveva essere.

Gli accertamenti della Polizia locale e del medico legale

hanno stabilito che fu l’impatto contro quella vettura a essere

stato fatale alla vittima.

Da qui l’imputazione per il proprietario. (ANSA).



Fonte Ansa.it