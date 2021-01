Pare che piattaforme social come Facebook e Youtube siano famose soprattutto per la diligente scrupolosità dei contenuti pubblicati dagli utenti, e nell’ oscurare censurare o meglio ancora in perfetta “lingua social bannare” cio’ che a loro non va bene o, chiunque non rispetti le regole.

Ma queste regole valgono per tutti gli utenti? Penso proprio di NO!

Soggetti ignoti e mascherati hanno nelle scorse settimane pubblicato un video falso offensivo e diffamatorio

nei confronti di Maura Granelli (alias Nonna Maura), del dott Salvo Rainò, dell’Avvocato Saverio Lauretta e dell’Associazione International Help For People.

Tale pubblicazione è avvenuta sulla piattaforma Youtube e su alcune pagine di Facebook.

Immediatamente lo stesso giorno della pubblicazione l’avvocato Saverio Lauretta ha chiesto a queste due piattaforme social di rimuovere ed oscurare immediatamente il video e le pagine in cui si trovava pubblicato.

Il giorno successivo Maura Granelli e l’avvocato Saverio Lauretta hanno entrambi presentato regolare denuncia per diffamazione all’autorità giudiziaria competente .

Sia Youtube che Facebook sono particolarmente solerti a bannare di questi tempi i cosiddetti negazionisti o complottisti del Covid, mentre per un fatto di questo tipo e genere, dove l’autore è un soggetto ignoto e mascherato che diffama tramite queste due piattaforme, ad oggi, continuano a mantenere il video nelle suddette piattaforme e, a quanto pare, ve ne sarebbe qualche altro che successivamente, lo stesso autore ignoto ha pubblicato nelle medesime e, tutto questo nonostante la segnalazione a loro trasmessa tempestivamente, di rimozione ed oscuramento e la denuncia per diffamazione, presentata altrettanto tempestivamente, all’Autorità Giudiziaria.

Giunti a questo punto l’avvocato Saverio Lauretta preannuncia che nei prossimi giorni citerà in giudizio Youtube e Facebook per i danni conseguenti questa loro condotta illegale ed omissiva in concorso con detto autore ignoto e, senza indugio alcuno, riserverà le medesime azioni giudiziarie penali e civili a chiunque riprenderà detto video e/o altri dello stesso tipo e genere.

