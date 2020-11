(ANSA) – ROMA, 18 NOV – “Sarò veramente soddisfatta quando

tutti i ragazzi, soprattutto quelli delle superiori, potranno

tornare in classe, ma dobbiamo osservare la curva dei contagi e

attendere che questa si stabilizzi. Credo ci sarà un ritorno

graduale, bisogna essere sempre prudenti, fondamentale è che le

limitazioni attuali siano temporanee; sto lavorando per evitare ulteriori limitazioni a livello locale. Purtroppo questo è un

Paese in

cui il ministro non può decidere su chiusure eaperture mentre altre autorità possono farlo, io non faccioaltro che telefonare e provare a parlare con tutti nel massimorispetto, per far sì per ora che non ci siano altre chiusure enelle prossime settimane, in modo graduale, che si possanoriportare gli studenti delle superiori a scuola. Non mi sentodi dare una data, sono settimane delicate, spero che con tuttele chiusure si possa rallentare la curva e pensare ad unritorno graduale a scuola”. Lo ha detto la ministradell’Istruzione Lucia Azzolina intervenendo ad Rtl. (ANSA).

Fonte Ansa.it

