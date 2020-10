(ANSA) – FIRENZE, 12 OTT – Un professore di scuola superiore

è stato condannato con rito abbreviato a 1 anno e 8 mesi di

reclusione dal tribunale di Firenze, pena sospesa, con l’accusa

di violenza sessuale nei confronti di una studentessa della

scuola, all’epoca dei fatti 17enne. I fatti che hanno portato al

processo sono avvenuti nel 2017 in un liceo fiorentino. Secondo

quanto denunciato dalla giovane, il docente, 47enne, l’avrebbe

baciata dopo averla condotta con una scusa in una stanza

appartata dell’istituto, approfittando del fatto che le lezioni

erano sospese poiché era in corso un’assemblea degli studenti.

Nell’inchiesta l’insegnante, difeso dall’avvocato Jacopo

Pastorini, si sarebbe scusato per il gesto col padre della

ragazza. Interrogato dal pm Ornella Galeotti, titolare delle

indagini, avrebbe sostenuto di aver baciato la studentessa col

suo consenso. La 17enne però denunciò l’episodio prima a un

amico e poi a una professoressa, facendo scattare le indagini a

carico del docente. L’uomo, che all’epoca dei fatti fu colpito

da un provvedimento disciplinare di sospensione

dall’insegnamento, nel frattempo è stato trasferito e

attualmente insegna in un istituto fuori provincia. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram