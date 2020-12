Dichiarazione del segretario nazionale Uila Pietro Pellegrini

“Quello del 2020 sarà un Natale che tutti i dipendenti del Gruppo nel mondo ricorderanno non solo per le difficoltà legate al Covid-19 ma anche per un gesto di grande sensibilità sociale che questa azienda ha voluto compiere: 1.000 euro a ciascuno di loro, a prescindere dalla tipologia contrattuale, per ringraziarli per l’impegno profuso quest’anno.” Lo annuncia il Segretario Nazionale della Uila Uil Pietro

Pellegrini responsabile del settore industria alimentare.

“La notizia” prosegue Pellegrini “è stata data dai responsabili del Gruppo nel corso del coordinamento sindacale che si è svolto oggi, riconoscendo, in questo modo, anche lo straordinario ruolo che le organizzazioni sindacali hanno svolto per garantire la produzione nonostante la pandemia.” “Siamo estremamente contenti che la Barilla abbia voluto, ancora una volta, rimarcare il valore essenziale delle lavoratrici e dei lavoratori che con i loro sacrifici e, possiamo dirlo, anche con il loro coraggio hanno continuato a lavorare nonostante le difficoltà che tutti conosciamo.”

“Un impegno eccezionale che ha trovato, in questo Gruppo, una risposta altrettanto eccezionale” conclude Pellegrini “si tratta di un gesto che riempie il cuore e per il quale la Uila ringrazia, insieme a tutte le famiglie coinvolte, la Barilla che ha saputo portare un po’ di luce alla fine di un anno che speriamo di dimenticare tutti al più presto”.

