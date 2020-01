(ANSA) – ROMA, 28 GEN – La Bce mantiene stabili “i requisiti e gli orientamenti di capitale complessivi in termini di capitale CET1 al 10,6%” ma lancia l’allarme per alcuni casi di gestione e di condotta delle banche europee. E’ quanto afferma la vigilanza di Francoforte al termine del processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) del 2019. La sorveglianza parla di alcuni casi di “gestione inefficace da parte degli organi di amministrazione e di lacune nei controlli interni” oltre che “rischi di condotta” di alcune banche europee, con aree di “notevole deterioramento”.

Francoforte annuncia così che intensificherà “la valutazione della sostenibilità dei modelli imprenditoriali e continuerà a richiedere alle banche di accrescere l’efficacia dei loro organi di amministrazione”.



Fonte

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram