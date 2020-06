(ANSA) – NEW YORK, 17 GIU – “Beautiful” sfida il coronavirus: la soap opera più longeva nella storia della televisione Usa è tornata sul set tra severe misure di sicurezza per gli attori e per la troupe.

La popolare saga della famiglia Forrester, che negli Usa va in onda sulla Cbs, è la prima produzione televisiva non reality che ricomincia a girare dopo lo stallo della pandemia. Trentuno premi Emmy nella categoria “daytime”, trasmessa in circa 100 paesi tra cui l’Italia prima su Rai2 e poi su Canale 5, “Beautiful” ha accumulato oltre ottomila puntate dal debutto del 23 marzo 1987. Di recente rinnovata fino al 2022, in marzo era stata bloccata per la pandemia e l’ultimo episodio originale era andato in onda in aprile.

Non è ancora chiaro quando le nuove puntate appariranno sul piccolo schermo, ma la speranza dello studio Bell-Phillip TV Productions, che produce la soap, è per metà luglio.

Tra le misure di sicurezza che hanno permesso il ritorno sul set di Television City a L.A. sono le mascherine obbligatorie per tutti tranne che per gli attori al centro della ripresa, test regolari del Covid per il cast e la troupe (il primo due giorni fa) e orari di lavoro ridotti con un numero minore di persone impegnate nell’azione: tutte cautele indicate dalle linee guida anti-Covid-19 adottate dal comune di Los Angeles, dalla contea e dallo Stato della California.

Con il regista a dirigere dietro una lastra di plexiglas, alcuni escamotage saranno creativi come l’uso di partner nella vita come controfigure per scene che richiedono contatti ravvicinati. E quando questo non sarà possibile, per mantenere il distanziamento sociale di due metri tra i protagonisti, le riprese i due attori verranno ripresi singolarmente da un lato e dall’altro ma soli nella stanza, affidando alla moviola il compito di ricreare la magia del bacio in fase di montaggio.

(ANSA).



