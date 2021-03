(ANSA) – CASTROVILLARI, 01 MAR – La Procura di Castrovillari

ha notificato la conclusione delle indagini per la morte del

calciatore del Cosenza Donato “Denis” Bergamini, a Isabella

Internò, ex fidanzata del centrocampista del Cosenza, che resta

unica indagata per l’omicidio del calciatore del Cosenza. La

notizia è stata resa nota con un comunicato del Procuratore

facente funzioni, Simona Manera.

Archiviate le posizioni dell’autista del Tir

sotto le cuiruote il centrocampista del Cosenza venne trovato cadavere lasera del 18 novembre 1989 e quella del marito della donna, cheinizialmente risultava indagato per favoreggiamento in relazionealle dichiarazioni fornite dalla moglie in fase di escussionecome teste.“Abbiamo appreso della notizia della chiusura delle indagini– ha spiegato in un video pubblicato su facebook – l’avvocatodella famiglia Bergamini, Fabio Anselmo, parlando anche a nomedella sorella di Denis, Donata – da un comunicato stampa dellaProcura di Castrovillari. Non sappiamo che fine abbiano fattogli altri indagati, sappiamo, comunque, che Isabella Internòrimane accusata di omicidio pluriaggravato e quindi, come tale,strettamente punibile con l’ergastolo (non soggetto aprescrizione)”.“Ci auguriamo – aggiunge il legale della famiglia – di potervisionare presto gli atti di indagine e del fascicolo. Perquesto abbiamo già inoltrato una richiesta via pec in tal senso.Auspichiamo davvero che la procura ci rilasci copia deidocumenti perché credo che la famiglia Bergamini ne abbia pienodiritto così come forse avrebbe avuto diritto di conoscere gliesiti in altro modo”.L’inchiesta era stata riaperta sei anni fa dall’exprocuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla e poi proseguitae chiusa dal pm Luca Primicerio. Nell’inchiesta si ipotizza cheBergamini possa essere ucciso e poi coricato sull’asfalto perchéfosse investito. Alla base del fatto ci sarebbe stata la fine,per decisione del calciatore, del legame con la donna. (ANSA).

Fonte Ansa.it

