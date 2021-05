(ANSA) – MILANO, 12 MAG – “Usando tutto ciò che abbiamo e

vaccinando tutti quelli che si sono prenotati si arriva al 10

giugno, vaccini per altre fasce al momento non ci sono”. Lo ha

detto Guido Bertolaso, consulente di Regione Lombardia per la

campagna vaccinale, intervistato oggi da L’Eco di Bergamo. Sullo

stato attuale “abbiamo il turbo – ha detto – ma stiamo andando a

due cilindri, toh, al massimo a tre…” precisando che le

prenotazioni per gli under 50 dovrebbero “partire a fine mese”.

Secondo Bertolaso, infatti “potremmo fare 140mila vaccini al

giorno, e tra i 29 e il 30 aprile ne abbiamo fatti 115 mila in

surplace. Invece ne facciamo 85mila, circa il 18-20% di tutte le

vaccinazioni che si fanno nel Paese, e siamo anche oltre la

media nazionale che si attesta sul 17%”.

Bertolaso, infine, che aveva dato un ‘”4 -” in informatica

alla Lombardia, adesso gli darebbe “8 e mezzo”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram