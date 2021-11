(ANSA) – FIRENZE, 01 NOV – “Tempi di sofferenza si devono

ancora abbattere sul mondo. Non è solo l’umanità a soffrire per

le fragilità connesse alla sua condizione creaturale e al

peccato e per le sofferenze generate dalle lacerazioni sociali,

ma il mistero del male penetra il Creato e rovescia l’immagine

armonica che il Creatore aveva impresso in esso. Parole che

sentiamo a noi vicine nell’odierna connessione tra crisi della

persona e della società umana e crisi ecologica”. Così il

cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, in un passo

dell’omelia pronunciata in cattedrale per la Solennità di Tutti

i Santi.

“L’autore dell’Apocalisse – prosegue – vede in esse

espressioni dell”ira di Dio’, parole di stampo antico che

possiamo riesprimere così: il mondo viene stravolto, e con esso

l’umanità, quando questa si chiude alla presenza di Dio e

all’agire del suo amore”. Inoltre per Betori in questa giornata “la contemplazione della santità nei nostri fratelli e sorelle

che ci hanno preceduto rimanendo fedeli alla loro appartenenza

al Signore e manifestando nelle loro opere come la vita divina

ricevuta si traduca in vita buona, diventa anche esortazione a

metterci su questa stessa strada”. “È questo – ha concluso –

anche il senso del Cammino sinodale che abbiamo avviato qualche

giorno fa”, “anzitutto cammino di conversione, cambiamento di

vita per assumere quell’atteggiamento di ascolto dello Spirito e

dei fratelli e sorelle che ci aiuta a comprendere la volontà di

Dio, in cui incamminarci per diventare santi. Sentiamo l’invito

del Papa e dei Vescovi a camminare insieme come un invito a

condividere il nostro anelito alla santità e a testimoniarla

come vita buona per tutti”. (ANSA).



Fonte Ansa.it