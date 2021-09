(ANSA) – ROMA, 07 SET – “Abbiamo usato tutti i fondi europei

a disposizione e abbiamo indotto tutti gli enti locali a

utilizzarli. Siamo in una fase di nuova negoziazione e noi come

ministero abbiamo lavorato sui fondi del Pon e siamo passati dai

2,7 miliardi dell’anno scorso ai 3,8 miliardi. Un miliardo in

più per la scuola”. Lo ha detto davanti alla commissione

Istruzione della Camera il ministro dell’Istruzione Patrizio

Bianchi. (ANSA).



Fonte Ansa.it