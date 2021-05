“Stiamo lavorando” in vista dell’ok dell’Ema al vaccino dai 12 anni, “speriamo domani ci sia il via, speriamo a immunizzare tutti i nostri ragazzi, è fondamentale non solo per essere a scuola ma anche dal prima e il dopo: si devono incontrare è giusto lo facciano, la scuola è già sicura”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ad Agorà.



Fonte Ansa.it