(ANSA) – ROMA, 04 MAG – “Il Mef ci ha riconosciuto gli

organici del passato e ha dato qualcosa in più. Nei prossimi 10

anni avremo 1 milione e 400 mila ragazzi in meno, avremmo quindi

dovuto avere tanti insegnanti in meno. Abbiamo bisogno di prof

per avere classi più piccole e aumentare il tempo scuola. Dobbiamo uscire dalla meccanica lineare tot docenti-tot

studenti. Abbiamo bisogno anche di più dirigenti. I dirigenti

hanno una funzione fondamentale, non abbiamo dato il giusto peso

alla gravosità degli impegni che hanno avuto, va e andrà

riconosciuto di più nel confronto contrattuale”. Così il

ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi in audizione. (ANSA).



