(ANSA) – ROMA, 22 MAR – “Buonasera sono Noemi e vorrei ringraziarvi con una lettera”. Comincia così la telefonata di una bambina agli operatori della sala operativa della polizia di Viterbo, nella quale legge alcune righe dedicate agli agenti e ai medici impegnati contro l’emergenza coronavirus. “Cari poliziotti, vi volevo dire che il vostro è un bellissimo e rischioso lavoro e vi state dando molto da fare soprattutto con questa emergenza coronavirus – dice la bimba al telefono -. State passando di strada in strada a dire a tutti i cittadini di rimanere in casa anche se purtroppo alcune persone non rispettano le regole. Continuate ad essere meravigliosi. Un grande grazie anche ai medici. Anche loro stanno facendo un faticoso lavoro per cercare di salvare tante p

Fonte

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram