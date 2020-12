(ANSA) – TRIESTE, 02 DIC – La Stazione Carabinieri di Trieste

Guardiella, in collaborazione con la Polstrada di Arezzo, ha

rintracciato una bambina di tre anni di età che era stata

sottratta alla madre.

Nel pomeriggio dello scorso 27 novembre, una giovane di 23 anni,

residente a Trieste, ha denunciato ai Carabinieri di Guardiella

la sottrazione della figlia minore, a lei affidata a seguito

della separazione

Advertisements

dal compagno e padre della piccola.La donna ha riferito ai militari che l’ex convivente avevaapprofittato della visita periodica alla figlia per allontanarsida Trieste portando con sé la bambina. Raggiunto telefonicamentedalla donna, aveva affermato che avrebbe portato la figlia nellasua abitazione in Calabria.L’evento ha destato particolare apprensione poiché, essendo ilpadre di nazionalità rumena, si temeva che la bambina potesseessere condotta all’estero.Le ricerche da parte della Stazione di Guardiella, protrattesifino alla tarda serata, hanno permesso di individuare il veicololungo l’autostrada A1, in direzione Roma, all’altezza di Arezzo.È stata così attivata la sezione di Polizia Stradale competentesul tratto autostradale, che ha intercettato e bloccato l’auto.La bambina è stata affidata temporaneamente ai servizi socialidel capoluogo aretino e poi riaccompagnata dalla madre aTrieste, mentre il padre è stato denunciato alla Procura dellaRepubblica di Trieste per sottrazione di minore. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram