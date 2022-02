«Siamo sconvolti per quanto è successo ieri a Cagliari, dove un

motociclista ha investito una mamma che stava attraversando la strada

sulle strisce pedonali con il figlio di 15 mesi sul passeggino,

uccidendolo. Queste notizie ci distruggono. Non è possibile che, dopo

anni di battaglie, la situazione sulle strade italiane non migliori mai.

Chiediamo a gran voce giustizia». A rivolgere un accorato appello al

Capo dello Stato, al Governo, alle istituzioni e ai magistrati che

seguiranno il caso sono Alberto Pallotti, presidente dell’AUFV,

Associazione unitaria familiari e vittime Odv, ed Elena Ronzullo,

presidente dell’Associazione Mamme Coraggio e Vittime della Strada, che

fa parte dell’AUFV insieme all’Associazione Familiari e Vittime della

Strada e all’Associazione Unitaria Familiari e Vittime.

Terribile quello che è accaduto in Sardegna, dove il piccolo Daniele

Ulver, di un anno e tre mesi, è morto sotto gli occhi della sua mamma.

«Dai giornali abbiamo appreso che il motociclista non si è fermato a

soccorrerli, ma si è costituito un paio di ore dopo, quando tutti lo

stavano cercando», dicono Alberto Pallotti ed Elena Ronzullo, «con le

nostre associazioni siamo vicini ai genitori del piccolo Daniele e alle

loro famiglie devastate da una tragedia così grande e, come sempre,

faremo di tutto per sostenerli, anche nella battaglia per la giustizia»,

dicono Alberto Pallotti ed Elena Ronzullo. «I magistrati», aggiungono,

«devono applicare pene severe. La legge sull’omicidio stradale va

rispettata. Chiediamo che non accada anche in questo caso quello che,

purtroppo, si verifica troppo spesso in Italia: i responsabili di

omicidio stradale se la cavano con condanne irrisorie grazie ai riti

alternativi e agli sconti di pena. Rivolgiamo un appello al Capo dello

Stato e al Governo perché venga sanata questa situazione per cui il

responsabile di un omicidio stradale riesce a usufruire dello sconto di

pena per aver scelto il rito abbreviato e poi di un ulteriore sconto per

il “Concordato in appello”. Non è possibile che chi si macchia di un

crimine così grave non sconti una condanna giusta. I magistrati che

seguiranno il caso del piccolo Daniele facciano in modo che venga

assicurata la giustizia. Altrimenti sarebbe come uccidere due volte

questo bambino e fare un ulteriore male alla sua famiglia, che solo per

questa perdita è già condannata a un ergastolo di dolore. I giudici

applichino la legge, la condanna sia adeguata e giusta».