(ANSA) – NAPOLI, 08 FEB – Uno “spettacolo dell’orrore” frutto “del carattere irascibile e instabile di Tony che incontra la

personalità servile, indefinibile, a tratti assente di

Valentina”: così i giudici della terza sezione della Corte di

Assise di Napoli definiscono l’omicidio del piccolo Giuseppe,

preso a calci, a pugni, afferrato e sollevato per il collo, e

poi bastonato più e più volte, insieme con la sorellina,

Advertisements

il 27gennaio 2019, a Cardito (Napoli). Per quelle violenze, inaudite,che cagionarono la morte del bimbo, il 9 novembre 2020 sonostati condannati all’ergastolo Tony Essobti Badre, 27 anni e, asei anni di reclusione, la sua compagna Valentina Casa, 33 anni,madre dei due bimbi. Un verdetto giunto al termine di 19udienze, la prima iniziata il 30 settembre 2019.I fatti avvenuti quella domenica mattina sono tristementenoti: in preda a un raptus, Tony si accanì sui due bimbi (di 7 e8 anni) solo perché stavano saltando sul letto e, per questo,disturbavano il suo sonno. L’uomo mise in scena, ricorda laCorte, “un vero e proprio spettacolo dell’orrore, dove ogniesibizione di violenza veniva pensata con lucidità ed era giàtroppe volte era stata provata”.Ed effettivamente la sequela dei colpi inferti è da filmdell’orrore: pugni e calci alla piccola vittima e allasorellina, per la maggioranza al volto e al cranio, tanto datramortire il maschietto, “che non riusciva a camminare,respirava a fatica e non era in grado neppure di tenere la testadritta”, dirà poi la madre durante il processo. E, ancora, direndere quasi irriconoscibile la sorellina, gonfia di botte econ un lobo staccato, come invece accerteranno i medicidell’ospedale dove la piccole venne ricoverata.“Nella famiglia Essobti-Casa – sottolineano i giudici – nonv’era traccia di affetto, di cura di attenzione per i bambini”.(ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram