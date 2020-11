(ANSA) – TORINO, 13 NOV – La Corte di Cassazione ha

annullato, con rinvio al tribunale del Riesame, l’ordinanza di

custodia cautelare per il patron di Blutec, Roberto Ginatta,

l’imprenditore torinese di 74 anni arrestato lo scorso giugno su

richiesta della procura di Torino per una presunta malversazione

di 16 milioni di euro. Per l’accusa si era intascato i

finanziamenti che Invitalia aveva concesso alla società per



Advertisements