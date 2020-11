BOLOGNA. Si chiamano Marie Curie e Albert Einstein, Enrico Fermi e Rita Levi Montalcini. Si possono adottare, ci si può prendere cura di loro a distanza attraverso una app gratuita e seguirne così lo stato di salute giorno dopo giorno. Ma si possono anche incontrare di persona, andando direttamente nel bosco.



Non siamo dentro un film fantasy: questo è un progetto che riguarda 48 castagni sull’Appennino bolognese coi

quali si può “ dialogare” attraverso uno strumento tecnologico che si chiama TreeTalker. Una scatola di 10×15 cm piena di sensori e sonde, installata sui tronchi ad altezza uomo, che in tempo reale fornisce dati sulla crescita dell’albero, l’acqua bevuta, l’umidità, la Co2 assorbita e sul colore delle foglie. Lo scopo di “Castagni parlanti” è quello di valutare gli effetti dei cambiamenti climatici sulle piante stesse e sull’ambiente che le circonda, recuperando al contempo i castagni all’attività di coltura sia di frutto che di legno.

I 48 alberi (che hanno il nome di 24 scienziati e 24 scienziate con relativa scheda) si trovano all’interno dei 9 ettari del Castagneto didattico di Varano, frazione di Granaglione a 500 metri di altitudine. Di proprietà della Fondazione Carisbo, il terreno è affidato per la gestione tecnico- scientifica all’Accademia nazionale di Agricoltura. Al progetto, che è cominciato da un anno e che terminerà nell’agosto 2021 con un budget di 200 mila euro, partecipano l’Università di Bologna, il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, la società Open Fields, la Cooperativa Valreno, la società Centoform e il Comune di Alto Reno Terme.



«Siamo partiti – spiega Ilaria Mazzoli, project manager di “Castagni parlanti” per Open Fields – dalla tecnologia degli “ Alberi parlanti” di Riccardo Valentini, già premio Nobel per la pace nel 2007 per gli studi sui cambiamenti climatici. In Italia il progetto è già stato avviato in Umbria e a Modena, ma a Granaglione abbiamo il più alto numero di alberi monitorati attraverso i 48 TreeTalker».



I valori raccolti ora dopo ora sulle piante vengono trasmessi a un server che li incrocia con le variabili climatiche e ambientali della zona. «L’obiettivo – prosegue Mazzoli – è quello di ricavarne informazioni per recuperare i castagni in modo corretto poiché i cambiamenti climatici hanno reso obsolete le tecniche di coltura usate fino a ora. I castagni non sono piante di facile gestione, vanno potate e vanno tenute pulite. Abbiamo nuovi problemi di parassiti e malattie prima sconosciute».

In questo senso la tecnologia è di grande aiuto e quando lo studio sarà completato i dati saranno materia di studio per scienziati e operatori ambientali. Non meno importante è il coinvolgimento dei cittadini e la loro sensibilizzazione su questi temi: i risultati delle sonde del TreeTalker sono consultabili online sul sito castagniparlanti.it.

Chi ha adottato, per esempio, Guglielmo Marconi, tanto per stare in zona, potrà scoprire che ha ricevuto una potatura leggera, che molte delle sue foglie sono gialle e secche (ma siamo in autunno, è normale) e che la sua idratazione è standard poiché il castagno sta entrando in riposo vegetativo e il suo flusso di linfa sta rallentando.