(ANSA) – ROMA, 09 DIC – “Io sarei pronta a dimettermi nel

momento in cui non avrei più la possibilità di rispondere al

giuramento che ho fatto. Ho giurato sulla Costituzione Italiana

che prevede un processo democratico che deve essere tutelato e

mantenuto. Nel momento in cui non fossi messa nelle condizioni

di rispettare questo giuramento, anche per coscienza personale,

sì sarei pronta anche a dimettermi”. Lo

ha detto la ministraalle Pari Opportunità e alla Famiglia Elena Bonetti a RadioCapital rispondendo alla domanda: “Se Conte non ritira la taskforse lei sarebbe pronta a dimettersi?”.“Se ne assumerà le sue responsabilità, come il suo partito”,ha replicato il ministro per gli Affari Regionali, FrancescoBoccia. (ANSA).

