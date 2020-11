(ANSA) – MILANO, 16 NOV – Il Tribunale di Milano ha

dichiarato illegittima e discriminatoria l’esclusione dal “bonus

asili nido” degli stranieri privi del permesso di lungo periodo

e ha ordinato all’Inps e dalla Presidenza del Consiglio dei

Ministri di consentire, in tutt’Italia, l’accesso alla

prestazione a tutti gli stranieri che soggiornano regolarmente.

Ne danno notizia Asgi (Associazione Studi Giuridici

sull’immigrazione), Apn (Avvocati per niente onlus)

e Ledha (Lega per i diritti delle persone con disabilità) che hannofatto ricorso alla Magistratura, dopo le vicende dell’assegnofamiglie numerose e del “Bonus mamma domani” in cui leassociazioni erano riuscite a ottenere la dichiarazione diillegittimità delle norme precedenti.“Nel caso del bonus asili, l’esclusione era ancora piùingiusta perché dal 2020 il bonus è stato esteso anche allefamiglie facoltose – scrivono – ma non ai cittadini straniericon permesso ordinario che sono spesso in condizione di maggiorbisogno economico e per i quali quindi la possibilità per entrambi i genitori di avere assistenza per i figli piccoli eaccedere così al mercato del lavoro è particolarmenteimportante”. Inoltre, “in caso di bambini impossibilitati afrequentare il nido a causa di una condizione di disabilità, laprestazione si traduce in una somma da erogare alle famiglie perle spese di assistenza a casa e, dunque, una esclusione basataesclusivamente sul titolo di soggiorno era particolarmenteirragionevole”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

