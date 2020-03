(ANSA) – MILANO, 25 MAR – Le Borse europee appaiono nervose e procedono in ordine sparso in attesa dell’avvio di Wall Street.

In rialzo Madrid (+1,1%), Parigi (+0,9%) e Londra (+0,9%) mentre sono in rosso Francoforte (-1,3%) e Milano (-0,2%).

A Piazza Affari corrono Leonardo (+5,5%), Campari (+5,4%) e Mediobanca (+3,1%). In rosso Ferragamo (-3,9%), Atlantia (-3,7%) e Prysmian (-2,9%). In calo anche il comparto delle banche con Bper (-2%), Banco Bpm (-1,7%) e Unicredit (-1,4%).



