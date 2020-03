(ANSA) – MILANO, 3 MAR – La Borsa di Milano (+2,1%) avanza ancora, in linea con gli altri listini del Vecchio continente.

Piazza Affari è sostenuta dall’andamento positivo delle banche mentre lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 169 punti. Il tasso di rendimento del decennale italiano si attesta all’1,08%.

Tra gli istituti di credito marciano in vistoso rialzo Ubi (+3,2%), Mps (+3,1%), Intesa (+2,7%) e Unicredit (+2,5%). Nel listino principale si mettono in mostra Diasorin (+4,8%) e Poste (+4%).

In positivo Banco Bpm (+1,7%), in attesa del nuovo piano industriale. Bene Atlantia (+1,8%), malgrado il taglio del rating da parte di Moody’s. Bene il comparto automotive con Cnh (+2,9%), Ferrari (+2,6%), Fca (+2%), Pirelli (+1,5%) e Brembo (+3,4%).



