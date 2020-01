(ANSA) – TOKYO, 27 GEN – La Borsa di Tokyo apre oggi in netto calo, sulle preoccupazioni per il coronavirus che in Cina ha già ucciso 80 persone: l’indice Nikkei ha perso nei primi scambi 486,13 punti (-2,04%), a quota 23.341,05.



Fonte

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram