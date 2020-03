(ANSA) – TOKYO, 26 MAR – La Borsa di Tokyo inverte la marcia dopo il maggior rialzo giornaliero in 26 anni fatto segnare ieri, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto in attesa oggi dei dati dal mercato del lavoro Usa per analizzare l’impatto della diffusione del coronavirus sulla prima economia mondiale. Il Nikkei arretra del 3,13% a quota 18.935,36, con una perdita di 611 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile sul dollaro a 110,80 e sull’euro a 120,60.



