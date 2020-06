(ANSA) – ROMA, 22 GIU – Apertura in ribasso a Tokyo ad inizio di settimana, sull’onda di crescenti timori di una seconda ondata della pandemia di coronavirus. Poco dopo l’inizio delle contrattazioni, l’indice di riferimento Nikkei 225 era in calo dello 0,55 percento o 123,92 punti a 22.354,87, mentre l’indice Topix è sceso dello 0,37 percento o 5,93 punti a 1.576,87. Sulle quotazioni pesa anche la discesa di Wall Street di venerdì scorso, influenzata dall’annuncio di Apple di chiudere dei negozi da poco riaperti per l’aumento dei contagi. Il dollaro ha recuperato 106,85 yen nei primi scambi asiatici, contro i 106,84 yen registrati alla chiusura di venerdì a New York.



